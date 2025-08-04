不滿莫迪續買俄國石油 川普撂話加稅印度

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-04 23:42

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綜合外媒報導，美國總統川普周一（4 日）再度表示，將「大幅提高」對印度進口商品的關稅，以施壓新德里停止購買俄羅斯石油。此舉標誌著華盛頓與新德里之間的緊張關係進一步升級。

川普表示將提高對印度進口商品的關稅，以施壓其停止購買俄羅斯石油。(圖:Shutterstock)

川普在社群平台 Truth Social 上發文指出：「印度不僅大量購買俄羅斯石油，還將大部分買來的石油轉售到公開市場，賺取豐厚利潤。他們根本不關心有多少烏克蘭人民被俄羅斯的戰爭機器殺害。」

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川普在 Truth Social 威脅對印度加稅，因為該國購買持續俄羅斯的石油。（圖：Truth Social）

他接著說道：「正因為如此，我將大幅提高印度對美國的關稅。」

川普對印度的關稅威脅升級

美國上周已宣布將對印度徵收 25% 的關稅，當時川普便已揚言，若印度繼續從俄羅斯購買石油，將會面臨更多關稅，且將對持續購買俄羅斯能源的國家實施所謂的「次級制裁」，盼以此施壓俄羅斯盡快結束這場持續了四年的戰爭。

印度一直是川普政府在結束烏克蘭戰爭行動中的主要目標。然而，印度總理莫迪（Narendra Modi）態度強硬，儘管他過去與川普關係良好，但面對美國的威脅，他呼籲印度人民購買國產商品，並暗示他的政府將會繼續購買俄羅斯石油。

知情人士向《彭博》透露，莫迪政府並未指示印度的煉油業者停止購買俄羅斯石油，目前也尚未做出任何停止採購的決定。

川普在近幾周不斷強化對印度的強硬措辭，除了能源採購問題，他還批評印度對美國商品實施高關稅與其他貿易壁壘，以及印度在「金磚國家」（BRICS）集團中的領導地位，並稱印度的貿易壁壘「苛刻且令人反感」。

貿易僵局難解

儘管如此，印度政府仍表示打算繼續與美國談判，希望能爭取到較低的關稅。印度正考慮增加從美國採購天然氣、通訊設備和黃金等商品。官員們認為，這些舉措將有助於縮小印度對美國的貿易順差。根據國際貨幣基金（IMF）的數據，去年美國對印度的貿易逆差約為 430 億美元，為其第 11 大貿易逆差國。

然而，談判仍存在不少難題。莫迪不願向美國開放農業和乳製品等敏感產業，主要由於宗教因素對動物飼料的嚴格規定，使得相關進口限制難以放寬。