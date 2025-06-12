鉅亨網編譯段智恆 2025-06-12 01:50

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美國生技公司 Novavax(NVAX-US) 周三 (11 日) 表示，其實驗性新冠 (COVID-19) 與流感混合疫苗以及單獨的流感疫苗，在一項晚期臨床試驗中，對 65 歲及以上成人產生了與已批准疫苗相當的強烈免疫反應。

Novavax新冠流感混合疫苗試驗告捷 盤中股價續揚(圖：REUTERS/TPG)

Novavax 指出，這兩種疫苗候選產品在試驗中均耐受良好，未觀察到新的安全疑慮。消息公布後，該公司股價在盤前漲逾 1%，截稿前，美股盤中上漲 1.67%，每股暫報 7.32 美元。

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該試驗共納入約 2,000 名受試者，評估新冠 - 流感混合疫苗及單獨的流感疫苗的安全性及免疫反應，並將其分別與 Novavax 自家的新冠疫苗 Nuvaxovid，以及賽諾菲 (Sanofi) 的高劑量流感疫苗 Fluzone HD 進行比較。

Novavax 強調，這項研究並未設計為統計學上具有顯著性差異的試驗，這次的數據將用於未來後期研究的設計，並可望作為申請監管批准的基礎。

這家總部位於馬里蘭州的生技公司目前正專注於透過合作夥伴推動疫苗商業化，並表示仍在尋找合作夥伴，協助推進這些實驗性疫苗的開發。

去年，Novavax 曾與賽諾菲簽署了一項價值最高達 12 億美元的授權協議，合作推進 Nuvaxovid 的商業化及後續研發。

Nuvaxovid 上個月獲得美國食品藥物管理局 (FDA) 的批准，但因 FDA 未能在原訂的 4 月 1 日批准時限內完成審查，最終核准範圍僅限於年長者及 12 歲以上的高風險族群。這款傳統蛋白質疫苗，與輝瑞 (PFE-US)/BioNTech(BNTX-US) 及莫德納 (Moderna)(MRNA-US) 的 mRNA 疫苗相比，為市場提供了另一種選擇。