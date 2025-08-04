鉅亨速報 - Factset 最新調查：Full Truck Alliance Co Ltd - ADR(YMM-US)EPS預估下修至0.72元，預估目標價為15.96元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Full Truck Alliance Co Ltd - ADR(YMM-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.74元下修至0.72元，其中最高估值0.76元，最低估值0.66元，預估目標價為15.96元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.76(0.77)
|0.99
|1.26
|最低值
|0.66(0.66)
|0.79
|0.97
|平均值
|0.72(0.72)
|0.89
|1.11
|中位數
|0.72(0.74)
|0.89
|1.11
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|19.51億
|22.44億
|27.16億
|最低值
|17.08億
|18.49億
|21.64億
|平均值
|18.62億
|21.25億
|24.60億
|中位數
|18.67億
|21.34億
|24.95億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.47
|-0.59
|0.06
|0.30
|0.41
|營業收入
|3.74億
|7.22億
|10.00億
|11.91億
|15.62億
詳細資訊請看美股內頁：
Full Truck Alliance Co Ltd - ADR(YMM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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