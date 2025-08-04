鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-04 10:00

‌



外媒最新報導指出，美國總統川普威脅對印度購買俄羅斯石油施加制裁後，印度政府消息人士向媒體透露，印俄雙方已簽訂長期供油合同，短期內不會停止這項交易。川普上周三 (7 月 30 日) 譴責印度繼續購買俄國軍事裝備和能源，並威脅追加關稅，兩天後又稱「聽說」印度將停止購買俄石油並稱「很好」。

長期合約鎖死！印度硬槓川普：短期內不會停買俄油 美關稅照付​（圖：Shutterstock）

印度《鑄幣報 (Mint)》引述消息人士報導，印度國有煉油廠仍在繼續從俄羅斯供應商採購石油，目前尚未做出停止進口的決定，且石油採購屬於企業自主商業決策。

‌



消息人士指出，煉油廠曾被要求制定俄羅斯以外國家石油的採購計畫，但減少或停購俄國石油將迫使印度轉向價格更高的波斯灣國家，新德里方面無意增加成本。

川普上月底在 Truth Social 上發文威脅，若印度繼續購買俄國武器和石油，美國將在 25% 進口關稅基礎上追加懲罰性關稅。

上周五 (1 日)，川普再次表示，相信印度打算停止購買俄羅斯石油，但《路透社》上周六(2 日) 引述兩名印度政府消息人士稱，印俄簽訂的是長期合約，無法立即停止採購。

另一名消息人士則強調，印度進口俄國石油有助抑制全球油價上漲，但西方制裁俄能源後，油價並未大幅攀升。

此外，《紐約時報》引述印度高官說法也證實新德里當局立場未變。

印度外交部發言人 Randhir Jaiswal 也表示，印俄關係「穩定且經過時間考驗」，印度會根據市場供應和全球趨勢制定能源政策，不應受「第三方國家」影響。

數據顯示，印度對俄國石油依賴度顯著增加。2022 年 1 月，印度日均進口量僅 6.8 萬桶，6 月升至 112 萬桶，2023 年 5 月達到 215 萬桶的糕點。

目前，印度每日消耗約 550 萬桶石油，近 88% 依賴進口，俄國曾佔其進口量的近四成，成為最大供應源。今年上半年，印度日均進口量約 175 萬桶。