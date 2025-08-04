美歐貿易關係暫解凍 歐盟免除報復性關稅6個月

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-08-04 23:13

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綜合外媒周一（4 日）報導，歐盟為避免與美國貿易戰升級，已決定暫停原定於本周生效的對美報復性關稅，為期六個月。這讓美歐雙方能有更多時間，就貿易細節進行談判，避免一場可能重創全球經濟的貿易衝突。

歐盟宣布暫停對美報復性關稅六個月，以爭取更多談判時間。(圖:Shutterstock)

歐盟執委會貿易發言人透過聲明指出，該協議將「為大西洋兩岸的公民和企業恢復穩定和可預測性」。發言人表示，歐盟會持續與美國合作，共同敲定一份聯合聲明，並已採取必要步驟，暫停原定於 8 月 7 日生效的報復性關稅。

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美國總統川普在上個月宣布與歐盟達成一項貿易協議，對多數輸美的歐盟商品課徵 15% 的關稅，其中也包含汽車。根據白宮的說法，作為協議的一部分，歐盟將「移除重要的關稅，包括取消對所有銷往歐盟的美國工業產品的關稅」。

此外，川普也聲稱，這個由 27 個成員國組成的經濟體，同意在現有基礎上，向美國購買價值 7500 億美元的能源產品，並額外投資 6000 億美元。

然而，這些承諾的執行細節仍不明朗。一方面，歐盟作為一個經濟共同體，本身沒有權力強制私人企業購買美國的石油或農產品。另一方面，許多分析師和業界專家也對歐盟在三年內達成如此龐大的能源採購目標表示懷疑，認為這與歐盟當前推動的能源多元化和再生能源政策存在矛盾。

一份關於 7 月協議的歐盟聲明也強調，這是一項「政治協議」，而非「具有法律約束力」的協議。聲明中提到：「除了立即採取承諾的行動外，歐盟和美國將根據各自內部的相關程序進一步談判，以全面落實這項政治協議。」