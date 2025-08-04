鉅亨速報 - Factset 最新調查：波克夏(B)(BRK.B-US)EPS預估上修至20.67元，預估目標價為493.58元
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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對波克夏(B)(BRK.B-US)做出2025年EPS預估：中位數由20元上修至20.67元，其中最高估值21.32元，最低估值19.71元，預估目標價為493.58元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|21.32(21.32)
|22.81
|22.96
|最低值
|19.71(19.71)
|20.54
|22.41
|平均值
|20.57(20.43)
|21.6
|22.69
|中位數
|20.67(20)
|21.63
|22.69
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3,781.23億
|3,995.47億
|4,168.57億
|最低值
|3,757.51億
|3,873.69億
|4,168.57億
|平均值
|3,769.37億
|3,934.58億
|4,168.57億
|中位數
|3,769.37億
|3,934.58億
|4,168.57億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|17.78
|39.64
|-10.36
|44.27
|41.27
|營業收入
|2,455.10億
|2,760.94億
|3,020.89億
|3,644.82億
|3,714.33億
詳細資訊請看美股內頁：
波克夏(B)(BRK.B-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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