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鉅亨速報 - Factset 最新調查：nVent Electric plc(NVT-US)EPS預估上修至3.28元，預估目標價為100.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對nVent Electric plc(NVT-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.12元上修至3.28元，其中最高估值3.33元，最低估值3.05元，預估目標價為100.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.33(3.2)4.014.11
最低值3.05(3.04)3.453.75
平均值3.26(3.11)3.723.95
中位數3.28(3.12)3.724

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值38.01億42.39億45.21億
最低值34.07億37.97億39.43億
平均值37.07億40.95億43.09億
中位數37.55億41.36億43.37億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.281.612.383.371.97
營業收入19.99億24.62億29.09億32.64億30.06億

詳細資訊請看美股內頁：
nVent Electric plc(NVT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNVT

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