鉅亨速報 - Factset 最新調查：nVent Electric plc(NVT-US)EPS預估上修至3.28元，預估目標價為100.00元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對nVent Electric plc(NVT-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.12元上修至3.28元，其中最高估值3.33元，最低估值3.05元，預估目標價為100.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.33(3.2)
|4.01
|4.11
|最低值
|3.05(3.04)
|3.45
|3.75
|平均值
|3.26(3.11)
|3.72
|3.95
|中位數
|3.28(3.12)
|3.72
|4
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|38.01億
|42.39億
|45.21億
|最低值
|34.07億
|37.97億
|39.43億
|平均值
|37.07億
|40.95億
|43.09億
|中位數
|37.55億
|41.36億
|43.37億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.28
|1.61
|2.38
|3.37
|1.97
|營業收入
|19.99億
|24.62億
|29.09億
|32.64億
|30.06億
詳細資訊請看美股內頁：
nVent Electric plc(NVT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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