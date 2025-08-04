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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：波克夏(A)(BRK.A-US)EPS預估上修至30989.19元，預估目標價為740,000.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對波克夏(A)(BRK.A-US)做出2025年EPS預估：中位數由29983.06元上修至30989.19元，其中最高估值31964.02元，最低估值29543.78元，預估目標價為740,000.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值31964.02(31964.02)34197.934430
最低值29543.78(29543.78)30794.1533601.41
平均值30841.01(30632.21)32378.7734015.7
中位數30989.19(29983.06)3243034015.7

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值3,781.23億3,995.47億4,168.57億
最低值3,757.51億3,873.69億4,168.57億
平均值3,769.37億3,934.58億4,168.57億
中位數3,769.37億3,934.58億4,168.57億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS26,668.0059,460.00-15,535.0066,412.0061,900.00
營業收入2,455.10億2,760.94億3,020.89億3,644.82億3,714.33億

詳細資訊請看美股內頁：
波克夏(A)(BRK.A-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBRK.A

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