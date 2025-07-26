波克夏股價遭低估？巴隆：巴菲特卸任或是進場良機

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-26 18:40

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自從傳奇投資人巴菲特（Warren Buffett）宣布將於年底卸任波克夏執行長一職以來，該公司股票股價持續低迷，表現明顯落後於大盤，引發市場關注與討論。不過，有投資人認為，這正是「別人恐懼時買入」的時機。

巴隆示警波克夏股價遭低估！巴菲特卸任反成進場良機？(圖：REUTERS/TPG)

根據《巴隆周刊》報導，自上次會議以來，波克夏的股票股價已經下跌了超過 10%，落後標普 500 指數超過 20 個百分點，與年初優於大盤的表現形成對比。

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造成近期表現不佳的原因有好幾個：

所謂的「巴菲特溢價」正在消退，市場擔憂財產與意外保險業的周期已經見頂；

公司近期幾乎沒有新的投資動作，一年多來沒有回購股票；

此外，市場近期也在從像波克夏這樣的防禦性股票中撤出。

儘管股價表現失色，但《巴隆》強調波克夏擁有強大基本面與抗震能力。其現金部位高達 3,300 億美元，占市值三分之一，成為支持回購、股利與併購的強勁後盾。

Gamco Investors 的投資組合經理 Mac Sykes 就表示：「現在波克夏變得更有吸引力了。」

波克夏投資吸引力仍存 市值與評價具優勢

目前波克夏 A 類股 (BRK.A-US) 約為 72.5 萬美元，B 類股 (BRK.B-US) 約為 480 美元。市淨率僅約 1.6 倍，在高估值環境下顯得相對合理。

以 2025 年預期收益計算，波克夏本益比約 24 倍，若扣除持股調整因素，實際本益比甚至低至 20 倍。預估到 2026 年，每股帳面價值可望提升至 52.5 萬美元，顯示股價仍有上行空間。

瑞銀分析師 Brian Meredith 給予波克夏 A 股「買入」評等，目標價為 89.2 萬美元，較目前股價具備 23% 上行潛力。他強調：「波克夏本質並未因巴菲特即將卸任而改變。」

波克夏三大核心業務持續成長 支撐股價長期走

此外，《巴隆》也指出，即便巴菲特退位，波克夏的三大核心業務依然強勁：

保險：波克夏為全球最大財產與意外保險公司之一，保費維持 4%~5% 成長，有益於未來成長；

鐵路：旗下 BNSF 在美西市場具領導地位，市場傳言有意收購 CSX 運輸 (CSX-US) 。若成功，到 2026 年，這筆收購預計將使波克夏的每股盈餘增加 8%；

能源與公用事業：持續穩定成長，為集團帶來穩定現金流，並有望從 AI 熱潮中受益。

不過，波克夏高層人事尚未明朗也成為壓抑股價的因素之一。

儘管已確定由波克夏能源公司主管阿貝爾（Greg Abel）接任執行長，但其他高層如 Ajit Jain、Todd Combs、Ted Weschler 的未來角色仍未公布，市場信心有所保留。

CFRA 分析師 Cathy Seifert 表示：「投資者對管理階層更替極為敏感，巴菲特溢價正從股票價格中被剝離。缺乏明確的資訊無助於局勢改善。」

波克夏啟動併購或回購可望提振信心

《巴隆》認為，波克夏仍有多項籌碼與資源未動用，巴菲特卸任後的波克夏，仍不容小覷，若波克夏能啟動大規模併購或股票回購，將有助於提升股東信心。例如：