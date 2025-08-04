鉅亨速報 - Factset 最新調查：MasTec公司(MTZ-US)EPS預估上修至6.27元，預估目標價為203.00元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對MasTec公司(MTZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.1元上修至6.27元，其中最高估值6.38元，最低估值6.05元，預估目標價為203.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.38(6.24)
|9.19
|10.96
|12.63
|最低值
|6.05(5.92)
|6.42
|7.2
|12.63
|平均值
|6.25(6.09)
|7.45
|8.72
|12.63
|中位數
|6.27(6.1)
|7.33
|8.35
|12.63
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|140.08億
|158.94億
|171.14億
|183.01億
|最低值
|136.45億
|147.47億
|155.83億
|171.05億
|平均值
|138.72億
|151.17億
|163.19億
|177.03億
|中位數
|139.50億
|151.00億
|163.61億
|177.03億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.38
|4.45
|0.42
|-0.64
|2.06
|營業收入
|63.21億
|79.52億
|97.78億
|119.96億
|123.03億
詳細資訊請看美股內頁：
MasTec公司(MTZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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