search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：MasTec公司(MTZ-US)EPS預估上修至6.27元，預估目標價為203.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對MasTec公司(MTZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.1元上修至6.27元，其中最高估值6.38元，最低估值6.05元，預估目標價為203.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.38(6.24)9.1910.9612.63
最低值6.05(5.92)6.427.212.63
平均值6.25(6.09)7.458.7212.63
中位數6.27(6.1)7.338.3512.63

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值140.08億158.94億171.14億183.01億
最低值136.45億147.47億155.83億171.05億
平均值138.72億151.17億163.19億177.03億
中位數139.50億151.00億163.61億177.03億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.384.450.42-0.642.06
營業收入63.21億79.52億97.78億119.96億123.03億

詳細資訊請看美股內頁：
MasTec公司(MTZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMTZ

相關行情

台股首頁我要存股
MasTec公司174.88-7.57%

延伸閱讀



Empty