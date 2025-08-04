鉅亨速報 - Factset 最新調查：MasTec公司MTZ-US的目標價調升至203元，幅度約3.84%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對MasTec公司(MTZ-US)提出目標價估值：中位數由195.5元上修至203元，調升幅度3.84%。其中最高估值219元，最低估值184元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予MasTec公司評價：積極樂觀16位、保持中立3位、保守悲觀1位。
MasTec公司今(4日)收盤價為174.88元。近5日股價下跌3.84%，標普指數下跌2.36%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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