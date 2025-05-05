鉅亨速報 - Factset 最新調查：MasTec公司(MTZ-US)EPS預估上修至6.05元，預估目標價為171.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-05 20:16
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對MasTec公司(MTZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.6元上修至6.05元，其中最高估值6.29元，最低估值5.59元，預估目標價為171.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.29(5.81)
|7.79
|9.17
|10.68
|最低值
|5.59(5.32)
|5.3
|6.23
|10.68
|平均值
|5.98(5.59)
|6.91
|7.71
|10.68
|中位數
|6.05(5.6)
|6.9
|7.86
|10.68
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|137.30億
|152.18億
|162.41億
|171.04億
|最低值
|134.34億
|143.51億
|152.42億
|171.04億
|平均值
|135.94億
|147.69億
|156.93億
|171.04億
|中位數
|136.50億
|148.36億
|155.83億
|171.04億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.38
|4.45
|0.42
|-0.64
|2.06
|營業收入
|63.21億
|79.52億
|97.78億
|119.96億
|123.03億
詳細資訊請看美股內頁：
MasTec公司(MTZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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