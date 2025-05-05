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鉅亨速報 - Factset 最新調查：MasTec公司(MTZ-US)EPS預估上修至6.05元，預估目標價為171.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 20:16


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對MasTec公司(MTZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.6元上修至6.05元，其中最高估值6.29元，最低估值5.59元，預估目標價為171.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.29(5.81)7.799.1710.68
最低值5.59(5.32)5.36.2310.68
平均值5.98(5.59)6.917.7110.68
中位數6.05(5.6)6.97.8610.68

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值137.30億152.18億162.41億171.04億
最低值134.34億143.51億152.42億171.04億
平均值135.94億147.69億156.93億171.04億
中位數136.50億148.36億155.83億171.04億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.384.450.42-0.642.06
營業收入63.21億79.52億97.78億119.96億123.03億

詳細資訊請看美股內頁：
MasTec公司(MTZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMTZ

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