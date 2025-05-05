鉅亨速報 - Factset 最新調查：MasTec公司MTZ-US的目標價調升至171元，幅度約9.62%
鉅亨網新聞中心 2025-05-05 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對MasTec公司(MTZ-US)提出目標價估值：中位數由156元上修至171元，調升幅度9.62%。其中最高估值200元，最低估值145元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予MasTec公司評價：積極樂觀14位、保持中立4位、保守悲觀0位。
MasTec公司今(5日)收盤價為140.87元。近5日股價上漲9.62%，標普指數上漲2.92%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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