鉅亨速報 - Factset 最新調查：同意不動產(ADC-US)EPS預估下修至1.79元，預估目標價為80.75元
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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對同意不動產(ADC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.83元下修至1.79元，其中最高估值1.89元，最低估值1.75元，預估目標價為80.75元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.89(1.89)
|2.12
|2.26
|2.08
|最低值
|1.75(1.75)
|1.7
|1.66
|2.08
|平均值
|1.81(1.82)
|1.93
|2.01
|2.08
|中位數
|1.79(1.83)
|1.94
|2.03
|2.08
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.34億
|8.59億
|9.74億
|10.64億
|最低值
|6.72億
|6.85億
|6.99億
|9.71億
|平均值
|7.11億
|7.91億
|8.62億
|10.17億
|中位數
|7.17億
|8.27億
|9.17億
|10.17億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.74
|1.78
|1.83
|1.70
|1.78
|營業收入
|2.49億
|3.39億
|4.30億
|5.37億
|6.17億
詳細資訊請看美股內頁：
同意不動產(ADC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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