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鉅亨速報 - Factset 最新調查：同意不動產(ADC-US)EPS預估下修至1.79元，預估目標價為80.75元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對同意不動產(ADC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.83元下修至1.79元，其中最高估值1.89元，最低估值1.75元，預估目標價為80.75元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.89(1.89)2.122.262.08
最低值1.75(1.75)1.71.662.08
平均值1.81(1.82)1.932.012.08
中位數1.79(1.83)1.942.032.08

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.34億8.59億9.74億10.64億
最低值6.72億6.85億6.99億9.71億
平均值7.11億7.91億8.62億10.17億
中位數7.17億8.27億9.17億10.17億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.741.781.831.701.78
營業收入2.49億3.39億4.30億5.37億6.17億

詳細資訊請看美股內頁：
同意不動產(ADC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSADC

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