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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：MasTec公司MTZ-US的目標價調升至188元，幅度約3.01%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對MasTec公司(MTZ-US)提出目標價估值：中位數由182.5元上修至188元，調升幅度3.01%。其中最高估值213元，最低估值170元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予MasTec公司評價：積極樂觀15位、保持中立4位、保守悲觀1位。

MasTec公司今(19日)收盤價為178.495元。近5日股價上漲3.01%，標普指數上漲0.27%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股MTZ市場預估目標價

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