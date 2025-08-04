search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：福陸(FLR-US)EPS預估下修至2.1元，預估目標價為53.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對福陸(FLR-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.28元下修至2.1元，其中最高估值2.7元，最低估值-13.81元，預估目標價為53.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.7(2.7)3.23.25
最低值-13.81(-13.81)1.992.72
平均值0.53(0.34)2.593.04
中位數2.1(2.28)2.513.15

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值186.49億199.96億209.96億
最低值143.85億149.42億194.14億
平均值170.55億176.82億202.05億
中位數170.80億177.84億202.05億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.10-3.290.730.5412.30
營業收入156.68億124.35億137.44億154.74億163.15億

詳細資訊請看美股內頁：
福陸(FLR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFLR

相關行情

台股首頁我要存股
福陸41.46-27.0%

延伸閱讀



Empty