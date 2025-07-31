鉅亨速報 - Factset 最新調查：福陸FLR-US的目標價調升至59元，幅度約3.51%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對福陸(FLR-US)提出目標價估值：中位數由57元上修至59元，調升幅度3.51%。其中最高估值71元，最低估值40元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予福陸評價：積極樂觀5位、保持中立4位、保守悲觀1位。
福陸今(31日)收盤價為56.03元。近5日股價上漲3.51%，標普指數上漲0.06%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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