鉅亨速報 - Factset 最新調查：福陸FLR-US的目標價調降至53.5元，幅度約6.14%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對福陸(FLR-US)提出目標價估值：中位數由57元下修至53.5元，調降幅度6.14%。其中最高估值60元，最低估值40元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予福陸評價：積極樂觀5位、保持中立5位、保守悲觀1位。
福陸今(4日)收盤價為41.46元。近5日股價下跌6.14%，標普指數下跌2.36%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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