鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ares Management Corp - Class AARES-US的目標價調升至193元，幅度約3.76%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Ares Management Corp - Class A(ARES-US)提出目標價估值：中位數由186元上修至193元，調升幅度3.76%。其中最高估值205元，最低估值160元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予Ares Management Corp - Class A評價：積極樂觀10位、保持中立7位、保守悲觀0位。
Ares Management Corp - Class A今(4日)收盤價為182.84元。近5日股價下跌3.76%，標普指數下跌2.36%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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