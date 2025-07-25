鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ares Management Corp - Class AARES-US的目標價調升至186元，幅度約3.05%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Ares Management Corp - Class A(ARES-US)提出目標價估值：中位數由180.5元上修至186元，調升幅度3.05%。其中最高估值204元，最低估值158元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予Ares Management Corp - Class A評價：積極樂觀10位、保持中立6位、保守悲觀0位。
Ares Management Corp - Class A今(25日)收盤價為182.34元。近5日股價下跌3.05%，標普指數上漲1.05%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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