鉅亨速報 - Factset 最新調查：Somnigroup International Inc.SGI-US的目標價調升至76元，幅度約4.83%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Somnigroup International Inc.(SGI-US)提出目標價估值：中位數由72.5元上修至76元，調升幅度4.83%。其中最高估值90元，最低估值60元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予Somnigroup International Inc.評價：積極樂觀7位、保持中立3位、保守悲觀0位。
Somnigroup International Inc.今(4日)收盤價為72.27元。近5日股價下跌4.83%，標普指數下跌2.36%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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