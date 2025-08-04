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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：富蘭克林資源BEN-US的目標價調升至23.5元，幅度約4.44%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對富蘭克林資源(BEN-US)提出目標價估值：中位數由22.5元上修至23.5元，調升幅度4.44%。其中最高估值31元，最低估值19元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予富蘭克林資源評價：積極樂觀2位、保持中立5位、保守悲觀5位。

富蘭克林資源今(4日)收盤價為23.96元。近5日股價下跌4.44%，標普指數下跌2.36%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股BEN市場預估目標價

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