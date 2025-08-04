鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-08-04 19:37

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美國聯準會 (Fed) 維持利率不變，符合市場預期，激勵債券市場近乎全面上漲。根據美銀 (Bank of America) 引述 EPFR 統計，自 2025 年 7 月 24 日至 7 月 30 日止的一週內，三大債券類別均維持資金淨流入，但整體動能略有趨緩。其中，以投資級企業債淨流入 29.5 億美元表現最佳；美國非投資級債基金淨流入縮減至 4.1 億美元；新興市場債券基金則維持 14.6 億美元的穩定淨流入。

債市回神！投資級債單周吸金近30億美元稱冠 一文掌握資金流向。(圖：shutterstock)

安聯投信指出，近期美國 GDP 成長明顯降溫，加上聯準會按兵不動，且主席鮑爾在會後淡化 9 月降息的可能性，導致 10 年期美債殖利率短暫下滑後又回升，整體波動幅度不大。債市全面反彈，其中新興主權債表現連續兩週領先，但非投資級債受限於風險情緒，漲幅相對受壓。

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此次利率會議，聯準會連續第五次維持政策利率於 4.25% 至 4.50% 區間，並罕見出現兩名理事持反對意見。鮑爾強調，政策當前處於「能靈活因應變化」的位置，未來動向將視就業、通膨與整體數據表現綜合評估，尤其需觀察近期關稅變化對經濟所帶來的影響。他也重申，目前尚未就 9 月是否調整政策作出決定，若通膨與就業風險趨於平衡，未來將傾向採取更中性的政策立場。

聯準會表示，美國勞動市場持續穩健，失業率維持低檔，儘管通膨仍略高於目標，但整體經濟情勢依舊穩固。從上半年數據來看，GDP 成長低於去年，主要反映消費支出放緩，但尚未顯示衰退訊號，後續仍須密切關注經濟與政策變化。

安聯投信指出，聯準會維持利率不變在預料之中，投資級債上漲並吸引資金續留，非投資級債則受限於殖利率變動小與市場風險趨謹慎。近期債市波動明顯下降，同時新興市場貨幣走弱、股票市場資金回流，亦抑制債市短期熱度。

展望後市，安聯四季雙收入息組合基金經理人陳信逢表示，儘管全球通膨壓力逐步緩解，各主要央行的降息時程與步調仍不一致。目前市場普遍預期聯準會將於 9 月與 12 月各降息一碼，而降息節奏將高度取決於關稅政策對通膨與就業市場的實際衝擊。

他指出，歐洲央行 (ECB) 在連續八次升息後已暫停動作，未來政策焦點轉向關稅對歐洲經濟的影響；日本央行則持續朝貨幣政策正常化邁進，帶動日債殖利率穩步上升。