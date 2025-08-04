〈台幣〉偏強整理 收29.918元 升值1.07角
鉅亨網記者王莞甯 台北
受到聯準會 9 月降息機率升高的預期影響，新台幣今 (4) 日最多一度升值達 2.13 角，終場收在 29.918 元，升值 1.07 角，台北外匯經紀公司成交值 10.75 億美元。
新台幣今日以 29.95 元開出，全日處在升值態勢，高低價差 1.38 角。
觀察主要亞幣，新台幣收升 0.36%，韓元升 0.3% 上下，人民幣升 0.2%，星元升約 0.05%，日元則貶值逾 0.3%，美元指數跌 0.2%。
據 BlockBeats 消息，CME 聯準會觀察數據為 9 月降息 25 個基點的機率達 82.6%，維持利率不變的機率為 17.4%；而聯準會至 10 月維持利率不變的機率僅 4.2%，累計降息 25 個基點的機率為 33.1%，累計降息 50 個基點的機率為 62.7%。
由於美國關稅政策初步底定，不確定因素略消除，反觀市場開始期待降息，令美元指數近期轉弱，有利非美貨幣短期反彈、資金回流。
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