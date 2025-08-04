〈台幣〉偏強整理 收29.918元 升值1.07角

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據 BlockBeats 消息，CME 聯準會觀察數據為 9 月降息 25 個基點的機率達 82.6%，維持利率不變的機率為 17.4%；而聯準會至 10 月維持利率不變的機率僅 4.2%，累計降息 25 個基點的機率為 33.1%，累計降息 50 個基點的機率為 62.7%。