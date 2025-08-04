蘋果悄悄成立「Answers」團隊 打造簡化版ChatGPT
鉅亨網編輯林羿君
彭博記者葛曼（Mark Gurman）指出，蘋果 (AAPL-US) 新成立了一「Answers」團隊，在開發一款簡化版的 ChatGPT 競品，同時致力於提升 Siri、Spotlight、Safari 的服務。
葛曼在其最新專欄撰文指出，今年早些時候，蘋果悄悄成立了一個名為「答案、知識和資訊」（Answers, Knowledge and Information，簡稱 AKI）的新團隊。該團隊正在探索一系列內部人工智慧服務，目標是打造類似 ChatGPT 的全新搜尋體驗。
雖然仍處於早期階段，但該團隊正在建立所謂的「答案引擎」，即一個能夠爬取網路數據來回答常識性問題的系統。目前，他們正在開發一款獨立的應用程式，以及新的後端基礎設施，旨在為未來版本的 Siri、Spotlight 和 Safari 提供搜尋功能。
蘋果近日已開始在其官方招募網站上刊登職缺廣告，並表示：「我們的工作為蘋果一些最具代表性的產品注入直覺式的資訊體驗，包括 Siri、Spotlight、Safari、Messages、Lookup 等。加入我們，一同塑造世界與資訊互動的未來！」
其中數個職缺特別提及需具備搜尋演算法與搜尋引擎開發的經驗。儘管成品可能還需一段時間才能問世，但方向已十分明確：蘋果正著手開發類似 ChatGPT 搜尋功能的精簡版產品。
蘋果去年推出人工智慧平台時明確表示：不會推出自主研發的聊天機器人。相反，該公司與 OpenAI 合作，將 ChatGPT 整合到 Siri 語音助理中，讓用戶無需自行開發產品即可存取其所謂的「世界知識」。
自那時起，蘋果的軟體和行銷高層就否定了對聊天機器人的需求，認為消費者的興趣有限。他們也反駁了這個缺失意味著蘋果在人工智慧領域落後的說法。內部而言，蘋果 AI 團隊中的一些主管甚至對 ChatGPT 類型的工具持懷疑態度。
但事實是，像 ChatGPT 這類的產品廣受喜愛，且極具實用性——在全球已有數億用戶。有些人仰賴這些工具進行數學計算、試算表處理或創意發想；也有人將其用於更簡單的任務：搜尋。
目前，Apple Intelligence 並不具備搜尋功能。這套系統專注於摘要通知、改寫文字、生成 Genmoji 圖像以及修圖。很快，它也將能夠翻譯訊息和通話內容。然而，它仍缺乏 ChatGPT 或 Google Gemini 所提供的那種對話式、由 AI 驅動的搜尋體驗。
與此同時，Siri 在回答問題方面依然表現得令人沮喪地不穩定。它能處理一些基本問題，但面對較複雜的請求時，往往還是得轉交給 ChatGPT，而且還只是透過一個簡化版的介面。更糟的是，它經常只是將使用者導向通用的 Google 搜尋結果，這在使用像 HomePod 這類無螢幕裝置時尤其令人惱火。
這使蘋果處於一個相對脆弱的地位。該公司從未自行開發搜尋引擎，部分原因是 Google 搜尋的表現更優越，但更重要的是，Alphabet 公司每年向蘋果支付約 200 億美元，以確保其搜尋服務能繼續作為蘋果裝置的預設選項。
但這項安排可能即將被打亂。外界普遍預期美國司法部將迫使這項搜尋協議做出調整，這可能每年讓蘋果損失數十億美元。在上週的財報電話會議中，蘋果的財務長也表示，公司的服務業務成長與與 Google 的協議密切相關。
同時，搜尋領域正迅速變化。由於生成式 AI 的興起，這個市場變得更加民主化。人們使用 ChatGPT 等工具的方式，早已超越傳統的搜尋查詢。
蘋果的服務部門主管 Eddy Cue 甚至在法庭上作證表示，基於 AI 的搜尋才是未來發展的方向。他證實蘋果正積極尋求合作夥伴，包括新創公司 Perplexity，以邁向更現代化的搜尋體驗。
儘管一些蘋果高層對此持有保留態度，但該公司顯然正朝著這個方向前進。
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