鉅亨網新聞中心 2025-08-04 15:00

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美國總統川普上周五 (1 日) 以捏造數據圖利前政府為由，開除了勞工統計主管麥肯塔弗（Erika McEntarfer），此舉引起各界嘩然。《紐約時報》評論指出，為當總統掀翻棋盤時，終結的並不僅僅是一場遊戲，而是將民主的棋子撒落一地。

《紐時》評論：川普像5歲孩童輸不起 掀桌式執政重傷民主。(圖:shutterstock)

「他作弊！」當 5 歲孩童在桌遊中落敗時，這句話時常從他們口中冒出。他們不滿、挫敗，最終可能直接掀翻棋盤，宣告自己才是「真正的贏家」。這種行為在幼兒園司空見慣，我們將其視為成長的一部分，並教導他們運動家精神。然而，當美國總統也做出同樣的舉動時，我們該如何看待？

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上週五，川普總統解僱了美國勞工統計局（ BLS）的局長。這家政府機構的職責，是記錄美國的就業、工資和生產力等日常「比分」。川普此舉的原因，並非局長瀆職，而是因為統計數據「不夠體面」，數字「太過不方便」。總統不僅質疑調查結果，更直接罷黜了統計學家。這不是在治理國家，而是一場徹頭徹尾的「掀桌」行為。

美國經濟數據的公信力，一個多世紀以來都建立在一個脆弱卻至關重要的原則之上：獨立性。

儘管勞工統計局、人口普查局和經濟分析局這些機構隸屬於行政部門，但它們的使命是「服務真相」，而非「服務政府」。它們的工作是報告真實情況，而不是編製白宮希望看到的「理想結果」。

這條「紅線」是歷任總統心照不宣的共識。從雷根總統面對兩位數的失業率，到克林頓、小布希和奧巴馬總統接受官方統計的壞消息，他們都選擇尊重獨立的數據體系。

然而，川普總統的行為與此形成了鮮明對比。這並非他第一次與事實較勁，他曾質疑失業率，稱新冠死亡數字被「誇大」。而此次，他不僅質疑數據，更直接動手撤換了「裁判」，這在美國歷史上是前所未有的舉動。

或許有人會認為，這不過是勞工經濟學者的「內行八卦」，但事實絕非如此。

美國統計數據的可信度，是國家公信力的基石。它支撐著全球投資者的信心，是聯邦儲備委員會制定貨幣政策的依據，也是企業決定是否招募、擴張或按兵不動的指南針。當這些數據被污染，或讓人產生被污染的錯覺，其連鎖反應將難以估量。市場將失去對數字的信任，進而對產生這些數字的國家產生質疑。

誠然，勞工統計局五月和六月的報告進行了追溯性修正，大幅下調了對就業成長的評估。這類修訂在統計機構吸收新資料時屬正常現象，儘管此次的幅度較大，且隨著調查回應率下降，統計工作也變得更加困難。但這絕不是構成解僱局長的正當理由，也無關乎不當行為。

作為公民，當政府「炒掉」了比賽的裁判，我們都有理由質疑：我們究竟在玩一場什麼樣的遊戲？

短期風險是，未來的勞工統計局局長可能會屈服於政治壓力，竄改就業報告以迎合白宮的敘事。更深層的危機則是冷漠與疏離感的滋生。如果連最基礎、最客觀的數字都無法令人信服，又如何能讓人信任體制中的其他一切？

大多數孩子最終會明白，掀翻棋盤並不能讓他們成為贏家，只會宣告遊戲的結束。在民主社會中，這條道理也同樣適用。