鉅亨網編輯林羿君 2025-08-04 09:02

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美國總統川普表示，他將在未來幾天宣布一位新的聯準會理事與一位新的就業數據統計主管，這兩項任命可能會影響他的經濟議程。

川普：未來幾天宣布Fed理事與統計局長接替人選。(圖:shutterstock)

川普週日 (3 日) 返回白宮途中向記者表達上述消息。

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聯準會理事庫格勒 (Adriana Kugler) 上週五 (1 日) 宣布辭職，這位拜登任命的理事將回喬治城大學教書，讓川普有機會安插自己人進聯準會。

庫格勒最近表達相對鷹派的觀點，支持維持利率不變，直到川普關稅政策對通膨的影響更加明朗。

庫格勒原定任期到 2026 年 1 月底屆滿。她於 2023 年 9 月加入理事會，填補 Lael Brainard 離職留下的空缺。Brainard 當時轉任拜登經濟顧問。身為理事，庫格勒在負責制定利率政策的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 擁有永久投票權。

同樣在上週五，川普解除了勞工統計主管麥肯塔弗（Erika McEntarfer）的職務，該事件發生在當天公布的就業市場數據顯示就業成長疲弱，部分原因是對 5 月和 6 月數據進行了大幅下修，川普以捏造數據圖利前政府為由，下令開除麥肯塔弗。

美股在非農報告公布後重挫，川普當天下午在 Truth Social 上發文說：「我剛得知，我們國家的『就業數據』是由拜登任命的官員——勞工統計局局長麥肯塔弗負責製作的。我已經指示我的團隊立即開除這位拜登的政治任命官員，改由一位更有能力、更具資格的人選取而代之。」

川普表示，這些數據的修正是「重大錯誤」，還說「今年年初也發生過類似的情況，而且總是向下修正」。他強調，之所以下令撤換局長，是因為就業數據「必須公平、準確，不能被用來達成政治目的」。