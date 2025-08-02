鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-02 15:20

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隨著俄羅斯與烏克蘭相繼釋出和平談判的正面訊號，外界本以為俄烏戰爭可能朝向緩和發展，然而，美國總統川普卻在同一日宣布，將兩艘美軍核潛艇部署至俄羅斯附近水域，並計畫與北約合作，建立新機制加速對烏克蘭的武器供應，令各界對美國立場產生諸多疑問與警惕。

川普對俄政策引質疑！俄羅斯與烏克蘭願對話、川普卻擴軍施壓 ？(圖：Shutterstock)

從最初宣稱可在 24 小時內解決俄烏衝突，到後續多次延後期限與制裁升級，美國川普政府的立場多變而缺乏一致性，令國際間對其外交政策產生不信任感。有分析家就指出，這凸顯了美國政府在外交政策上的不成熟和急功近利。

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前美國駐烏克蘭大使泰勒（William Taylor Jr.）直言，和平不可能一蹴而就，雙方歧見深刻，「一天內」結束戰爭並不現實。

英國皇家國際問題研究所專家則直言：「美國只是想要達成協議。無論協議對烏克蘭或俄羅斯來說是好是壞，美國都只是希望表明他們是斡旋者，是個強大的參與者，可以對事件產生影響。」

俄羅斯總統普丁重申停火條件仍有效

當地時間 8 月 1 日，俄羅斯總統普丁與白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）會晤時再次表示，如果烏克蘭方面認為現在不是談判的時機，俄羅斯願意等待。

普丁也明確指出，自己於 2024 年 6 月在莫斯科會見俄外交部領導階層時提出的解決烏克蘭問題的條件和目標仍舊有效。

普丁當時明確表示，只要烏克蘭軍隊從頓內茨克、盧甘斯克、札波羅熱與赫爾松撤軍，並宣布不加入北約，俄羅斯將立即宣布停火並展開正式談判。

此外，俄羅斯外交部長拉夫羅夫也於 8 月 1 日透露，俄方已提議與烏克蘭成立政治與軍事工作小組，目前正等待回應。

拉夫羅夫表示，自年初起，俄美雙方已就烏克蘭問題展開若干實質性討論，甚至在川普的堅持下，烏克蘭政府已同意恢復伊斯坦堡會談。

拉夫羅夫強調，俄羅斯同意美國的基本立場，即俄美之間不應爆發直接軍事衝突，並歡迎繼續基於互相尊重與坦誠的條件下進行對話。

烏克蘭總統澤倫斯基：願以最快速度實現和平

與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基也於 8 月 1 日也透過社交媒體發表聲明，表示對俄方的表態表示注意與關注，並重申若俄羅斯真誠尋求和平，烏克蘭隨時準備展開領導人層級的會談。

澤倫斯基強調：「烏克蘭願意以最快速度推進和平的進程。我們非常清楚應採取哪些步驟，也清楚在俄羅斯誰能夠做出決定。因此，烏克蘭再次呼籲，不應再停留在技術層級的對話，而是應該真正進行領導人之間的會晤。」

美國總統川普下令部署核潛艇，引發地緣政治緊張

然而，與俄烏釋放的和平訊號相反，川普卻於 8 月 1 日透過社交平台宣布，為回應俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德維傑夫的警告言論，已下令兩艘核潛艇進入相應區域。

根據《路透社》報導，這些潛艦目前部署在接近俄羅斯的水域。

此前，梅德維傑夫批評川普發出的「最後通牒」毫無建設性，並強調俄羅斯仍保有蘇聯時期的核打擊能力，還警告任何威脅都將導致衝突升級。