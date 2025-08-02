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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pearson plc - ADRPSO-US的目標價調降至15.52元，幅度約8.7%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Pearson plc - ADR(PSO-US)提出目標價估值：中位數由17元下修至15.52元，調降幅度8.7%。其中最高估值20.2元，最低估值14.35元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予Pearson plc - ADR評價：積極樂觀4位、保持中立5位、保守悲觀2位。

Pearson plc - ADR今(2日)收盤價為14.97元。近5日股價上漲8.7%，標普指數下跌2.36%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股PSO市場預估目標價

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