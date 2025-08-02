鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pearson plc - ADRPSO-US的目標價調降至15.52元，幅度約8.7%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Pearson plc - ADR(PSO-US)提出目標價估值：中位數由17元下修至15.52元，調降幅度8.7%。其中最高估值20.2元，最低估值14.35元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予Pearson plc - ADR評價：積極樂觀4位、保持中立5位、保守悲觀2位。
Pearson plc - ADR今(2日)收盤價為14.97元。近5日股價上漲8.7%，標普指數下跌2.36%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：莫德納(MRNA-US)EPS預估上修至-10.11元，預估目標價為30.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Avantor Inc.(AVTR-US)EPS預估下修至1元，預估目標價為15.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lincoln Electric Holdings, Inc.(LECO-US)EPS預估上修至9.6元，預估目標價為242.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷傑納榮製藥(REGN-US)EPS預估上修至37.8元，預估目標價為750.00元
下一篇