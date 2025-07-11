鉅亨速報 - Factset 最新調查：福陸FLR-US的目標價調升至50元，幅度約6.38%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對福陸(FLR-US)提出目標價估值：中位數由47元上修至50元，調升幅度6.38%。其中最高估值60元，最低估值36.5元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予福陸評價：積極樂觀6位、保持中立4位、保守悲觀1位。
福陸今(11日)收盤價為52.04元。近5日股價下跌6.38%，標普指數上漲0.02%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 市場震盪加劇，別怕進場！三大策略逆勢突圍
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：達美航空(DAL-US)EPS預估上修至5.57元，預估目標價為63.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估下修至0.99元，預估目標價為16.02元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：偉創力FLEX-US的目標價調升至55元，幅度約7.84%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估下修至0.93元，預估目標價為18.60元
下一篇