瑞士國慶日遭無預警重擊 川普課徵39%關稅創全球最高

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-01 23:48

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根據《CNBC》周五 (1 日) 報導，瑞士在國慶日遭到川普政府課徵 39% 關稅重擊，成為全球稅率最高的國家之一。美國占瑞士出口約六分之一，這項決定讓原本期待能與歐盟、英國、日本等國獲得 10%-15% 基準稅率的瑞士大感震驚。

受39%關稅衝擊，瑞郎兌美元下跌0.4%，經濟學家預估此舉將讓瑞士GDP減少0.6%。(圖:Shutterstock)

瑞士媒體此前暗示，該國接近達成類似歐盟、英國和日本的框架協議，基準關稅在 10% 到 15% 之間。然而，瑞士卻收到全球最高稅率之一的懲罰。

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這項決定意義重大，因為美國約占瑞士總出口的六分之一。企業在 4 月時曾鬆了一口氣，當時瑞士避開了 31% 的初始關稅計畫，與全球多數國家一樣獲得 10% 的臨時稅率。

截至周四深夜，尚未與美國達成框架貿易協議的數十個國家將從 8 月 7 日起面臨新關稅稅率。考慮到美國總統川普過往在最後關頭改變期限和達成協議的先例，情況仍有變化空間。

另一個可能的緩解措施是，瑞士聯邦經濟事務部周五告訴路透社，據其了解 39% 關稅不包括製藥業，該行業正因川普最新藥品定價言論面臨波動。

業界震驚反應

瑞士聯邦委員會表示「非常遺憾，儘管雙邊談判取得進展，瑞士從一開始就採取非常建設性的立場，美國仍打算對瑞士進口商品課徵單方面額外關稅」。委員會補充說，將繼續尋求「談判解決方案」並與美國當局保持聯繫。

製造業協會 Swissmem 表示，39% 關稅將對科技業、出口業乃至整個國家造成「極其嚴重」打擊，指出經濟收入每兩法郎就有一法郎來自對外貿易。

該協會主任 Stefan Brupbacher 說：「我很震驚。這些關稅毫無理性基礎且任意武斷。這項決定將讓業界數萬個工作岌岌可危。」

Porta Advisors 董事長兼合夥人 Beat Wittmann 表示，這項消息對瑞士經濟和企業造成「毀滅性」打擊。他認為美國發動「曲折的單邊關稅戰」，這種不可預測性將導致瑞士經濟、瑞郎和股市走弱。

瑞士主要出口商品包括化學和製藥產品、手錶和珠寶、巧克力、寶石和電子產品。

Capital Economics 歐洲經濟學家 Adrian Prettejohn 在報告中表示，39% 關稅稅率將讓瑞士 GDP 減少約 0.6%，如果包含製藥業會更多，但他預期稅率會被談判降低。

由於瑞士股市因國慶日休市，指標反而透過其他管道顯現，如在倫敦上市的 Watches of Switzerland 早盤下跌近 9%。

投資銀行 Jefferies 分析師在給客戶的報告中指出，該公司連同歷峰集團 (Richemont) 和斯沃琪集團 (Swatch Group) 將是受衝擊最大的企業。不過他們補充，8 月 7 日的生效日期仍允許「大量最後時刻的調整和變更」。

談判仍有希望

瑞郎同時兌美元下滑約 0.4%。此前瑞郎今年兌美元大幅升值約 11%，投資人尋求避險資產。瑞郎升值為經濟帶來挑戰，5 月重返通縮，促使瑞士央行 6 月將利率降至零。

瑞士美國商會執行長 Rahul Sahgal 告訴《CNBC》，在與美國財政部多輪談判後，關稅消息非常令人失望。但他說：「不過我希望且不認為這是終局。我們到 8 月 7 日前還有時間，而且如果你讀行政命令，確實留下某個窗口，意思是如果你正與美國談判，這些額外關稅可能不適用。」

先前協議的一個要素是承諾增加對美投資，歐盟的情況是總計 6000 億美元投資加上數千億美元額外能源採購。在這方面，Sahgal 表示瑞士正研議 1500 億美元投資承諾，相對於經濟規模是最大的之一。