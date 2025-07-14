鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cloudflare公司NET-US的目標價調升至162元，幅度約4.52%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Cloudflare公司(NET-US)提出目標價估值：中位數由155元上修至162元，調升幅度4.52%。其中最高估值240元，最低估值70元。
綜合評級 - 共有36位分析師給予Cloudflare公司評價：積極樂觀20位、保持中立14位、保守悲觀2位。
Cloudflare公司今(14日)收盤價為181.39元。近5日股價下跌4.52%，標普指數下跌0.31%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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