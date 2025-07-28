search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cloudflare公司NET-US的目標價調升至186元，幅度約3.33%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Cloudflare公司(NET-US)提出目標價估值：中位數由180元上修至186元，調升幅度3.33%。其中最高估值240元，最低估值70元。

綜合評級 - 共有36位分析師給予Cloudflare公司評價：積極樂觀19位、保持中立15位、保守悲觀2位。

Cloudflare公司今(28日)收盤價為198.42元。近5日股價上漲3.33%，標普指數上漲1.46%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股NET市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Cloudflare公司198.42+3.57%

延伸閱讀



Empty