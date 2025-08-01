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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅保(ALB-US)EPS預估上修至-1.91元，預估目標價為73.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對雅保(ALB-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.01元上修至-1.91元，其中最高估值3.13元，最低估值-3.59元，預估目標價為73.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.13(3.13)2.4812.72
最低值-3.59(-3.59)-2.29-1.4
平均值-1.82(-1.83)-0.023.72
中位數-1.91(-2.01)-0.193.3

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值49.98億57.59億73.08億72.01億
最低值45.29億45.73億51.37億72.01億
平均值48.53億52.16億60.09億72.01億
中位數49.08億52.43億58.26億72.01億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.521.0622.8413.36-11.20
營業收入31.29億33.28億73.20億96.17億53.78億

詳細資訊請看美股內頁：
雅保(ALB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALB

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