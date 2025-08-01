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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：UMB Financial Corp.(UMBF-US)EPS預估上修至10.49元，預估目標價為130.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對UMB Financial Corp.(UMBF-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.3元上修至10.49元，其中最高估值10.95元，最低估值9.57元，預估目標價為130.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值10.95(10.95)12.3712.86
最低值9.57(9.53)10.4212.01
平均值10.36(10.29)11.4212.45
中位數10.49(10.3)11.3512.47

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值25.90億28.03億30.18億
最低值25.25億27.24億28.43億
平均值25.69億27.67億29.48億
中位數25.74億27.74億29.84億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.937.248.867.188.99
營業收入12.55億13.31億16.99億23.84億28.01億

詳細資訊請看美股內頁：
UMB Financial Corp.(UMBF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUMBF

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