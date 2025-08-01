鉅亨速報 - Factset 最新調查：UMB Financial Corp.(UMBF-US)EPS預估上修至10.49元，預估目標價為130.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對UMB Financial Corp.(UMBF-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.3元上修至10.49元，其中最高估值10.95元，最低估值9.57元，預估目標價為130.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.95(10.95)
|12.37
|12.86
|最低值
|9.57(9.53)
|10.42
|12.01
|平均值
|10.36(10.29)
|11.42
|12.45
|中位數
|10.49(10.3)
|11.35
|12.47
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|25.90億
|28.03億
|30.18億
|最低值
|25.25億
|27.24億
|28.43億
|平均值
|25.69億
|27.67億
|29.48億
|中位數
|25.74億
|27.74億
|29.84億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.93
|7.24
|8.86
|7.18
|8.99
|營業收入
|12.55億
|13.31億
|16.99億
|23.84億
|28.01億
詳細資訊請看美股內頁：
UMB Financial Corp.(UMBF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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