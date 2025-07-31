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鉅亨速報 - Factset 最新調查：UMB Financial Corp.(UMBF-US)EPS預估上修至10.2元，預估目標價為128.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對UMB Financial Corp.(UMBF-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.96元上修至10.2元，其中最高估值10.95元，最低估值9.53元，預估目標價為128.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值10.95(10.55)12.3712.8
最低值9.53(8.34)10.4211.83
平均值10.25(9.86)11.3612.35
中位數10.2(9.96)11.3512.38

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值25.84億27.84億30.18億
最低值24.83億26.78億28.18億
平均值25.39億27.41億29.06億
中位數25.47億27.49億28.81億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.937.248.867.188.99
營業收入12.55億13.31億16.99億23.84億28.01億

詳細資訊請看美股內頁：
UMB Financial Corp.(UMBF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUMBF

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