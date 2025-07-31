鉅亨速報 - Factset 最新調查：UMB Financial Corp.(UMBF-US)EPS預估上修至10.2元，預估目標價為128.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對UMB Financial Corp.(UMBF-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.96元上修至10.2元，其中最高估值10.95元，最低估值9.53元，預估目標價為128.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.95(10.55)
|12.37
|12.8
|最低值
|9.53(8.34)
|10.42
|11.83
|平均值
|10.25(9.86)
|11.36
|12.35
|中位數
|10.2(9.96)
|11.35
|12.38
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|25.84億
|27.84億
|30.18億
|最低值
|24.83億
|26.78億
|28.18億
|平均值
|25.39億
|27.41億
|29.06億
|中位數
|25.47億
|27.49億
|28.81億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.93
|7.24
|8.86
|7.18
|8.99
|營業收入
|12.55億
|13.31億
|16.99億
|23.84億
|28.01億
詳細資訊請看美股內頁：
UMB Financial Corp.(UMBF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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