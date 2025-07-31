鉅亨速報 - Factset 最新調查：UMB Financial Corp.UMBF-US的目標價調升至128元，幅度約3.23%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對UMB Financial Corp.(UMBF-US)提出目標價估值：中位數由124元上修至128元，調升幅度3.23%。其中最高估值140元，最低估值109元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予UMB Financial Corp.評價：積極樂觀8位、保持中立3位、保守悲觀0位。
UMB Financial Corp.今(31日)收盤價為110.8元。近5日股價上漲3.23%，標普指數上漲0.06%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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