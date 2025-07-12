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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：UMB Financial Corp.UMBF-US的目標價調升至124元，幅度約3.33%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對UMB Financial Corp.(UMBF-US)提出目標價估值：中位數由120元上修至124元，調升幅度3.33%。其中最高估值140元，最低估值109元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予UMB Financial Corp.評價：積極樂觀8位、保持中立3位、保守悲觀0位。

UMB Financial Corp.今(12日)收盤價為111.09元。近5日股價上漲3.33%，標普指數上漲0.02%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股UMBF市場預估目標價

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