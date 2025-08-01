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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：科磊(KLAC-US)EPS預估上修至34.55元，預估目標價為929.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對科磊(KLAC-US)做出2026年EPS預估：中位數由33.59元上修至34.55元，其中最高估值36元，最低估值30.15元，預估目標價為929.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值36(35.87)41.0947.2447.25
最低值30.15(30.15)33.8738.3547.25
平均值34.18(33.49)38.3742.4347.25
中位數34.55(33.59)38.4143.5447.25

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值129.69億145.08億153.70億160.82億
最低值117.70億123.97億141.26億160.82億
平均值126.26億136.55億146.48億160.82億
中位數127.96億136.78億147.00億160.82億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS13.3721.9224.1520.28
營業收入69.18億92.01億104.64億97.94億

詳細資訊請看美股內頁：
科磊(KLAC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKLAC

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