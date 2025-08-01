鉅亨速報 - Factset 最新調查：科磊(KLAC-US)EPS預估上修至34.55元，預估目標價為929.00元
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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對科磊(KLAC-US)做出2026年EPS預估：中位數由33.59元上修至34.55元，其中最高估值36元，最低估值30.15元，預估目標價為929.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|36(35.87)
|41.09
|47.24
|47.25
|最低值
|30.15(30.15)
|33.87
|38.35
|47.25
|平均值
|34.18(33.49)
|38.37
|42.43
|47.25
|中位數
|34.55(33.59)
|38.41
|43.54
|47.25
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|129.69億
|145.08億
|153.70億
|160.82億
|最低值
|117.70億
|123.97億
|141.26億
|160.82億
|平均值
|126.26億
|136.55億
|146.48億
|160.82億
|中位數
|127.96億
|136.78億
|147.00億
|160.82億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|13.37
|21.92
|24.15
|20.28
|營業收入
|69.18億
|92.01億
|104.64億
|97.94億
詳細資訊請看美股內頁：
科磊(KLAC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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