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鉅亨速報 - Factset 最新調查：GFL Environmental Inc. (Sub Voting)GFL-US的目標價調升至56元，幅度約3.7%

鉅亨網新聞中心 2025-05-03 06:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)提出目標價估值：中位數由54元上修至56元，調升幅度3.7%。其中最高估值63元，最低估值28.49元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予GFL Environmental Inc. (Sub Voting)評價：積極樂觀15位、保持中立3位、保守悲觀1位。

GFL Environmental Inc. (Sub Voting)今(3日)收盤價為50.4元。近5日股價上漲3.7%，標普指數上漲2.92%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股GFL市場預估目標價

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GFL Environmental Inc. (Sub Voting)50.4+1.12%

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