鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國墨菲MUSA-US的目標價調降至470元，幅度約6.37%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對美國墨菲(MUSA-US)提出目標價估值：中位數由502元下修至470元，調降幅度6.37%。其中最高估值600元，最低估值350元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予美國墨菲評價：積極樂觀5位、保持中立3位、保守悲觀1位。
美國墨菲今(1日)收盤價為362.53元。近5日股價下跌6.37%，標普指數下跌0.38%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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