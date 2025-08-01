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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞斯邁RMD-US的目標價調升至295.85元，幅度約3.72%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對瑞斯邁(RMD-US)提出目標價估值：中位數由285.24元上修至295.85元，調升幅度3.72%。其中最高估值337.38元，最低估值215元。

綜合評級 - 共有29位分析師給予瑞斯邁評價：積極樂觀21位、保持中立7位、保守悲觀1位。

瑞斯邁今(1日)收盤價為272.4625元。近5日股價下跌3.72%，標普指數下跌0.38%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股RMD市場預估目標價

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