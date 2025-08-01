川普對台課20％關稅！美國官員：台灣沒達成協議、貿易逆差高
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
美國總統川普周四（31 日）簽署行政命令，進一步調整「對等關稅」政策，其中美方對台灣課徵 20% 關稅。
川普周四簽署行政命令，確認對數十個國家徵收「對等關稅」，最新關稅稅率從 10% 到 41% 不等。所有被視為為逃避適用關稅而轉運的貨物，將被徵收額外 40% 關稅。
美國對台課徵 20% 關稅，顯示美方未將台灣納入豁免國之列。從整體分布觀察，台灣所處的 20% 稅率區間已屬中高檔，高於日本、南韓的 15%。
據《彭博》報導，一名美國剛高階官員周四透露，美國把貿易夥伴分為三類，分別是「與美有貨品貿易順差」、「與美達成協議或有少量貿易逆差」、「與美沒有達成協議，還有高貿易逆差」，這些貿易夥伴的關稅稅率依序為 10％、15％和更高。
美國對台課 20％關稅，代表台灣被美國列為第三類，即「與美沒有達成協議，還有高貿易逆差」。日本、南韓、以色列的關稅稅率為 15%，意味著這些國家被列入「與美達成協議或有少量貿易逆差」的貿易夥伴。
賴清德總統周五也表示，因為談判程序安排，台美還未完成總結會議，美方先對台公布 20% 「暫時性稅率」，只要台美後續達成協議，可望再調降稅率。
台股周五盤中跌約 0.5%，稍早一度下跌 1.6%，市場對我政府努力達成更有利協議的預期提振了投資人的信心。
廣發證券分析師 Jeff Pu 說：「鑑於台美貿易關係密切，且台美已進行多輪正式談判，這樣的關稅稅率，一開始可能會令人失望。」
Allspring Global Investments 投資組合經理 Gary Tan 表示，市場不太可能對 20% 關稅政策做出強烈反應，「我們預料，在潛在投資承諾和美國商品採購增加支撐下，台灣的最終關稅稅率會接近 15%，跟日本、南韓差不多」。
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