鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cadence設計系統CDNS-US的目標價調升至390元，幅度約4%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Cadence設計系統(CDNS-US)提出目標價估值：中位數由375元上修至390元，調升幅度4%。其中最高估值410元，最低估值200元。
綜合評級 - 共有26位分析師給予Cadence設計系統評價：積極樂觀18位、保持中立7位、保守悲觀1位。
Cadence設計系統今(31日)收盤價為372.165元。近5日股價上漲4%，標普指數上漲0.06%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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