鉅亨速報 - Factset 最新調查：Neurocrine生物科學(NBIX-US)EPS預估下修至4元，預估目標價為162.50元
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 20:18
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Neurocrine生物科學(NBIX-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.15元下修至4元，其中最高估值5.9元，最低估值2.79元，預估目標價為162.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.9(5.9)
|7.73
|11.75
|13.73
|最低值
|2.79(2.54)
|4.11
|3.6
|6.47
|平均值
|3.99(4)
|5.98
|8.17
|10.44
|中位數
|4(4.15)
|6.49
|8.43
|10.82
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|28.12億
|33.34億
|38.44億
|45.65億
|最低值
|25.88億
|28.36億
|32.48億
|34.94億
|平均值
|26.80億
|30.99億
|35.06億
|39.45億
|中位數
|26.71億
|30.68億
|34.48億
|38.84億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.16
|0.92
|1.56
|2.47
|3.29
|營業收入
|10.46億
|11.34億
|14.89億
|18.87億
|23.55億
詳細資訊請看美股內頁：
Neurocrine生物科學(NBIX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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