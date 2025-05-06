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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Neurocrine生物科學(NBIX-US)EPS預估下修至4元，預估目標價為162.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 20:18


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Neurocrine生物科學(NBIX-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.15元下修至4元，其中最高估值5.9元，最低估值2.79元，預估目標價為162.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.9(5.9)7.7311.7513.73
最低值2.79(2.54)4.113.66.47
平均值3.99(4)5.988.1710.44
中位數4(4.15)6.498.4310.82

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值28.12億33.34億38.44億45.65億
最低值25.88億28.36億32.48億34.94億
平均值26.80億30.99億35.06億39.45億
中位數26.71億30.68億34.48億38.84億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.160.921.562.473.29
營業收入10.46億11.34億14.89億18.87億23.55億

詳細資訊請看美股內頁：
Neurocrine生物科學(NBIX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNBIX

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