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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Avis預算集團(CAR-US)EPS預估下修至7.11元，預估目標價為135.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Avis預算集團(CAR-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.13元下修至7.11元，其中最高估值10.45元，最低估值-4.55元，預估目標價為135.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值10.45(10.45)16.9215.93
最低值-4.55(-2.03)4.7615.7
平均值5.38(6.71)12.6515.82
中位數7.11(9.13)13.5815.82

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值117.41億120.66億121.95億
最低值114.77億117.61億119.06億
平均值116.62億119.45億120.64億
中位數117.04億119.35億120.90億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-9.7119.4457.1642.08-51.23
營業收入54.02億93.13億119.94億120.08億117.89億

詳細資訊請看美股內頁：
Avis預算集團(CAR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCAR

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