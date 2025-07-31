鉅亨速報 - Factset 最新調查：Avis預算集團(CAR-US)EPS預估下修至7.11元，預估目標價為135.00元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Avis預算集團(CAR-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.13元下修至7.11元，其中最高估值10.45元，最低估值-4.55元，預估目標價為135.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.45(10.45)
|16.92
|15.93
|最低值
|-4.55(-2.03)
|4.76
|15.7
|平均值
|5.38(6.71)
|12.65
|15.82
|中位數
|7.11(9.13)
|13.58
|15.82
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|117.41億
|120.66億
|121.95億
|最低值
|114.77億
|117.61億
|119.06億
|平均值
|116.62億
|119.45億
|120.64億
|中位數
|117.04億
|119.35億
|120.90億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-9.71
|19.44
|57.16
|42.08
|-51.23
|營業收入
|54.02億
|93.13億
|119.94億
|120.08億
|117.89億
詳細資訊請看美股內頁：
Avis預算集團(CAR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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