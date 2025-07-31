鉅亨速報 - Factset 最新調查：豆芽農夫市場(SFM-US)EPS預估上修至5.25元，預估目標價為180.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對豆芽農夫市場(SFM-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.1元上修至5.25元，其中最高估值5.4元，最低估值5.04元，預估目標價為180.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.4(5.25)
|6.37
|7.22
|8.02
|最低值
|5.04(5.04)
|5.58
|6.45
|8.02
|平均值
|5.22(5.12)
|5.95
|6.88
|8.02
|中位數
|5.25(5.1)
|5.95
|6.89
|8.02
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|89.29億
|102.21億
|109.43億
|120.32億
|最低值
|87.59億
|96.28億
|106.75億
|120.32億
|平均值
|88.44億
|98.60億
|108.52億
|120.32億
|中位數
|88.50億
|98.60億
|108.60億
|120.32億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.43
|2.10
|2.39
|2.50
|3.75
|營業收入
|64.69億
|61.00億
|64.04億
|68.37億
|77.19億
詳細資訊請看美股內頁：
豆芽農夫市場(SFM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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