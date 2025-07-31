search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：豆芽農夫市場(SFM-US)EPS預估上修至5.25元，預估目標價為180.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對豆芽農夫市場(SFM-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.1元上修至5.25元，其中最高估值5.4元，最低估值5.04元，預估目標價為180.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.4(5.25)6.377.228.02
最低值5.04(5.04)5.586.458.02
平均值5.22(5.12)5.956.888.02
中位數5.25(5.1)5.956.898.02

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值89.29億102.21億109.43億120.32億
最低值87.59億96.28億106.75億120.32億
平均值88.44億98.60億108.52億120.32億
中位數88.50億98.60億108.60億120.32億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.432.102.392.503.75
營業收入64.69億61.00億64.04億68.37億77.19億

詳細資訊請看美股內頁：
豆芽農夫市場(SFM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSFM

相關行情

台股首頁我要存股
豆芽農夫市場146.39-7.38%

延伸閱讀



Empty