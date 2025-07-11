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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司FCX-US的目標價調升至51.3元，幅度約4.69%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)提出目標價估值：中位數由49元上修至51.3元，調升幅度4.69%。其中最高估值56元，最低估值42元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予費利浦·麥克莫蘭銅金公司評價：積極樂觀17位、保持中立5位、保守悲觀1位。

費利浦·麥克莫蘭銅金公司今(11日)收盤價為47.21元。近5日股價上漲4.69%，標普指數上漲0.02%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股FCX市場預估目標價

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