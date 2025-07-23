鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估上修至1.84元，預估目標價為52.25元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.78元上修至1.84元，其中最高估值2.36元，最低估值1.31元，預估目標價為52.25元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.36(2.36)
|3.77
|3.93
|2.13
|最低值
|1.31(1.31)
|1.69
|1.53
|1.78
|平均值
|1.83(1.81)
|2.54
|2.74
|1.96
|中位數
|1.84(1.78)
|2.36
|2.74
|1.96
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|298.46億
|329.42億
|351.27億
|376.05億
|最低值
|265.28億
|270.49億
|268.90億
|262.39億
|平均值
|279.36億
|300.19億
|309.63億
|314.87億
|中位數
|279.59億
|299.49億
|302.04億
|306.17億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.41
|2.90
|2.39
|1.28
|1.30
|營業收入
|138.72億
|223.57億
|233.34億
|227.07億
|251.40億
詳細資訊請看美股內頁：
費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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