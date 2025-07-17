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鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估上修至1.78元，預估目標價為52.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.63元上修至1.78元，其中最高估值2.36元，最低估值1.31元，預估目標價為52.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.36(2.36)3.773.932.13
最低值1.31(1.31)1.591.461.78
平均值1.8(1.78)2.482.711.96
中位數1.78(1.63)2.32.691.96

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值295.96億329.42億351.27億376.05億
最低值259.66億265.61億262.19億262.39億
平均值277.56億297.10億305.88億314.87億
中位數277.43億296.63億302.04億306.17億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.412.902.391.281.30
營業收入138.72億223.57億233.34億227.07億251.40億

詳細資訊請看美股內頁：
費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFCX

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